Plus de 19.000 personnes attendent leur peine de mort dans le monde

En 2018, 690 personnes ont été condamnées puis exécutés dans le monde. Un chiffre au plus bas depuis dix ans, constate Amnesty International qui publie ce mercredi son rapport annuel. "La chute du nombre d'exécutions à l'échelle mondiale prouve que même les pays apparemment les plus rétifs amorcent un changement et réalisent que la peine de mort n'est pas la solution", a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire général d'Amnesty International.





Comme chaque année, le nombre de mise à mort en Chine n'est pas communiqué. Ce chiffre est classé secret d'Etat et l'ONG dénonce, une fois encore, ce manque de transparence. "On pense que les exécutions s'y comptent par milliers", précise Amnesty International.