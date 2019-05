Plus de deux milliards de billets de 100 euros bientôt mis en circulation

A partir de ce mardi, 2,3 milliards de nouveaux billets de 100 euros et 700 millions de coupures de nouveaux billets de 200 euros seront mis en circulation. Comme les billets de cinq, dix, vingt et cinquante euros, ces billets verts et jaunes ont subi un coup de toilettage. Une mesure prise pour des raisons sécuritaires : 300 000 coupures falsifiées ont été retirées de la circulation rien qu'au premier semestre.



