Plusieurs milliardaires, dont Jeff Bezos et Elon Musk, ont échappé à l'impôt entre 2007 et 2011

Une enquête a révélé que plusieurs milliardaires sont parvenus à échapper complètement à l'impôt sur le revenu durant plusieurs années. Des révélations signées l'organisation indépendante ProPublica, alors que le débat international sur la hausse des impôts pour les entreprises multinationales bat son plein. Le G7 a a conclu un accord visant à introduire un taux d’imposition mondial sur les sociétés d’au moins 15 %.

Selon cette organisation basée à New York, qui affirme sur son site internet vouloir "dénoncer les abus de pouvoir et la trahison de la confiance du public", le patron d'Amazon Jeff Bezos n'a payé aucun impôt fédéral en 2007 et 2011, et Elon Musk, à la tête de Tesla, y a échappé en 2018. Jeff Bezos et Elon Musk sont sur le podium des trois hommes les plus riches du monde, avec le Français Bernard Arnault qui détient le groupe LVMH. Il ne s'agit pas de fraude mais d'optimisation fiscale qui permet de réduire l'impôt de manière parfaitement légale, précise l'organisation ProPublica.