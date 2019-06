Poisson-lion : les dents de la mer

Un nouvel hôte des rivages méditerranéen est devenu "persona non grata" à Chypre. Le poisson-lion a colonisé toute une partie de la région. Il dévore ainsi tout sur son passage. Cette espèce endémique n'a pas encore de prédateur naturel. Les autorités peinent à contenir le poisson-lion malgré les campagnes d'éradication.



