Jair Bolsonaro, testé positif au Covid-19, se balade à moto et discute sans masque

"Planalto ne commentera pas". Les clichés du président brésilien Jair Bolsonaro, contaminé par le coronavirus, se promenant à moto jeudi, et entretenant sans masque avec des balayeurs près de sa résidence à Brasilia ne donneront lieu à aucune précision, a averti le secrétariat à la Communication de la présidence brésilienne.

Sur des photos diffusées dans les médias, ce dernier est apparu sans casque et sans masque en train de discuter avec un balayeur, qui ne portait pas de masque lui non plus. Sur une autre photo, le président est casqué, mais la visière de son casque est levée et il salue à une certaine distance deux balayeurs aux abords du palais d'Alvorada, sa résidence officielle à Brasilia, où il est confiné depuis que le diagnostic de contamination a été posé.