Couac diplomatique à Ankara : Charles Michel regrette une "situation désolante"

C'est en tout cas ce que montre une scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. On entend murmurer l'ancienne ministre allemande de la Défense, apparemment désemparée. Et pour cause : debout, Ursula von der Leyen semble ne pas savoir où s'installer alors que Charles Michel et le président turc se calent dans les deux fauteuils préparés pour la réunion. La dirigeante prend ensuite place sur un canapé, en retrait des deux hommes, face au ministre turc des Affaires étrangères.