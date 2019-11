"On a fait des choses qui n'étaient pas propres" : le pape François reconnaît un scandale de corruption au Vatican

Un aveu et une satisfaction. Dans l’avion le ramenant du Japon, le pape François a surpris son auditoire lors d’une conférence de presse. De lui-même, il a en effet abordé la question d’un scandale de corruption qui frappe depuis quelques semaines le Vatican, se félicitant immédiatement que celui-ci ait été découvert grâce à des actions internes et non suite à des investigations ou interventions extérieures.