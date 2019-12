Le musée d'Auschwitz demande à Amazon de retirer de son site des décorations de Noël polémiques

"Vendre des 'décorations de Noël' avec des images d'Auschwitz ne semble pas approprié", a déclaré le musée d'Auschwitz-Birkenau sur Twitter après la découverte d'objets à l'effigie du camp nazi sur le site d'Amazon. "Auschwitz sur un ouvre-bouteille, c'est plutôt troublant et irrespectueux", a-t-il ajouté.

Toujours via le réseau social, le lieu de mémoire a demandé au géant américain de les retirer de la vente. Sur les captures d'écran publiées par le musée, on peut découvrir des décorations de Noël à suspendre dans le sapin ou encore des décapsuleurs ornés d'images du camp de concentration, où plus d'un million de juifs de toute l'Europe et 100.000 non-juifs ont été assassinés.