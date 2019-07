Polémique sur la taxation des Gafa : Trump et Macron se sont expliqués

Nouveau sujet de crispation entre la France et les Etat-Unis. Vendredi 26 juillet, le locataire de la Maison Blanche a lâché une remarque assassine contre la France et sa taxe sur les géants américains du numérique. Dans un tweet enflammé, le locataire de la Maison blanche a dénoncé "la stupidité" du président Emmanuel Macron et menacé de rétorsions le vin français, un des plus emblématiques produits d'exportation tricolores.





"La France vient d'imposer une taxe du numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les Etats-Unis", a écrit Donald Trump, avant de perdre son sang froid. "Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle suite à la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français !". Depuis le bureau ovale, le président américain a ensuite ajouté avoir "toujours préféré les vins américains aux français, même si je ne bois pas de vin. J'aime leur aspect. Les vins américains sont super".