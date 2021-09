Traversée de migrants dans la Manche : Darmanin accuse le Royaume-Uni de "chantage" contre la France

Selon la presse, c'est la police des frontières britannique (Border Force) qui est entraînée à de nouvelles méthodes. Et ce, pour que les embarcations illégales ne puissent pas atteindre le sud de l'Angleterre. Le Times précise que Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, a demandé que soit réécrite en ce sens l'interprétation par le Royaume-Uni du droit maritime international. Cette stratégie, qui a reçu l'assentiment du Premier ministre Boris Johnson, ne serait utilisée que dans "des circonstances très limitées" d'après le Telegraph, pour les plus gros bateaux et quand la situation est jugée sûre.

Du côté français, cette nouvelle approche est vue d'un mauvais œil. Après des "discussions constructives" avec son homologue français Gérald Darmanin mercredi à Londres, la ministre britannique a indiqué sur Twitter vouloir obtenir des "résultats" et faire de l'arrêt des traversées "une priorité absolue". Mais dans une lettre adressée à la ministre britannique, datée de lundi, Gérald Darmanin avait prévenu le recours aux refoulements en mer "risquerait d'avoir un impact négatif sur notre coopération". Et le ministre de hausser le ton ce jeudi, assurant que la France n’accepterait "aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier" du gouvernement britannique.

Dans sa lettre publiée lundi, Gérard Darmanin avait également rejeté la proposition britannique de créer un "centre de commandement conjoint unique" des forces françaises et britanniques, le jugeant contraire à la souveraineté française et inutile car la coordination sur le terrain est déjà "bonne et efficace". Il a souligné que la hausse du nombre de migrants débarqués au Royaume-Uni s'expliquait surtout par le recours des passeurs à des bateaux de plus grande capacité.