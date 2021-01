Police "complice", Garde nationale absente, antifas infiltrés... Trois fake news sur l'invasion du Capitole

"La police a ouvert les p... de portes." La légende est sans appel. Vidéo à l'appui, une internaute assure sur Twitter que la police du Capitole a autorisé l'accès aux émeutiers. Visionnée plus de 30 millions de fois ce jeudi après-midi, la séquence d'une dizaine de secondes montre un petit groupe de forces de l'ordre, reconnaissables à la mention "Police du Capitole" sur leur dos, face à une foule bien plus massive de manifestants. Alors qu'une barricade les sépare, les dizaines d'émeutiers franchissent ensuite calmement les barrières, et la foule pénètre dans la zone précédemment bloquée de la propriété fédérale. La personne qui filme zoome plusieurs fois. Toutefois, une analyse approfondie de la situation image par image via l'outil InVID ne permet pas de discerner qui des deux groupes a déplacé l'objet. Seule certitude : les forces de l'ordre ne répondent pas pour disperser la foule.

Quant aux raisons pour lesquelles ce processus a été retardé, elles restent incertaines. La presse américaine a toutefois tenté d'y donner des éléments de réponse. Un décryptage du Washington Post dit que l'armée hésitait à affronter directement la foule, notamment à cause des nombreuses critiques qui ont éclaté après le déploiement des militaires lors des manifestations après la mort de George Floyd, les responsables "préférant que les autorités de Washington utilisent leur police locale et d'autres forces de l'ordre". Le New York Times donne quant à lui une version qui met directement en cause Donald Trump. Des responsables de la Défense et de l'administration ont fait savoir que c'était le vice-président, Mike Pence, et non le président sortant, qui a approuvé l'ordre de déployer la Garde nationale de Washington. "On ne sait pas pourquoi le président, qui a incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole et qui est toujours le commandant en chef, n'a pas donné l'ordre", précise le prestigieux quotidien américain. Il aurait en tout cas "dans un premier temps repoussé et résisté aux demandes de mobilisation".