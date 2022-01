Politique étrangère : 61% des Français méfiants des autres pays, selon un sondage Ludovic MARIN / AFP

RELATIONS INTERNATIONALES - Alors que la plupart des Français interrogés se disent méfiants à l'égard d'autres pays, la confiance en l'Union européenne et l'OTAN reste forte. Après la crise des sous-marins, l'image des États-Unis demeure toutefois entachée.

Quel regard portent les Français sur la politique étrangère ? C'est le sujet auquel une étude Harris Interactive, publiée ce mercredi, s'est intéressée. Au premier abord, les Français sont assez sévères sur la question : 61% des personnes interrogées estiment qu'il faudrait se méfier des autres pays. À l'inverse, 37% estiment qu'il est nécessaire que la France ait confiance dans d'autres pays. Cette méfiance est partagée de faon assez homogène par les différentes classes d'âge. Seuls les 18-24 ans se distinguent : 49% souhaitent que la France fasse confiance aux autres pays. En termes d'affiliation politique, les sympathisants du parti Les Républicains, du Rassemblement national ou de Reconquête ! (parti d'Eric Zemmour) sont les plus méfiants à l'égard des aux pays. A gauche, 55% des sympathisants d'EELV interrogés affirment au contraire que la France soit faire confiance aux autres pays. Les sympathisants PS et La France Insoumise sont plus réservés : respectivement 49% et 39% d'entre eux veulent que la France se tourne vers les autres.

La lutte contre la menace terroriste, la première priorité

Si la majorité des personnes interrogées sont méfiantes à l'égard des autres pays, 44% d'entre elles considèrent cependant que la France, pour faire avancer ses positions dans le monde, devrait parler à tous les acteurs internationaux, y compris des puissances non alliées comme la Russie, la Chine. 21% des Français pensent en revanche qu'il ne faudrait traiter qu'avec les pays alliés (UE, OTAN...), et 20% s'appuyer sur la diplomatie de l'UE. Comme priorité pour la politique étrangère de la France, lutter contre la menace terroriste arrive en tête (49%), puis la promotion des intérêts économiques de la France (43%), ainsi qu'agir contre le dérèglement climatique (35%). Le contrôle des frontières françaises (34%), la défense contre les puissances extérieures (32%) et celle des Droits de l’Homme (31%) sont également mises en avant. L'avancement de la construction européenne (24%) ainsi que la lutte contre la pauvreté dans le monde (20%) sont en bas du classement. Pour renforcer la place de la France sur la scène internationale, 48% des Français estiment que le pays devrait dépenser plus pour son renseignement, pour sa défense (44%) et pour son aide au développement (40%), mais moins pour sa diplomatie (27%). Toutefois, 82% des personnes interrogées estiment que la France devrait faire connaître son désaccord lorsqu'un pays démocratique connaît un coup d'État, notamment en imposant des sanctions économiques (57%). 4 Français sur 10 pensent que la France devrait alors couper ses relations diplomatiques avec le pays en question, et un quart sont pour une intervention militaire.

53% des Français estiment que les États-Unis sont un allié

D'une manière générale, les Français estiment que les pays occidentaux et notamment les européens (Italie, Allemagne, Espagne, Suisse) sont des alliés pour la France. En revanche, seuls 53% jugent les États-Unis comme un allié, 40% pour le Royaume-Uni et 37% pour l'Australie. Des scores bas pour des alliés historiques, dont l'image a été entachée dans l'opinion par la crise des sous-marins, 47% des personnes interrogées estimant que la France n'a pas été la hauteur dans ce dossier.

Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine perçus comme menaces

Le Qatar (19%), les Émirats Arabes Unis (18%), la Russie (17%), l'Algérie (16%), l'Arabie Saoudite (15%), le Mali (14%), la Chine (12%) et la Turquie (9%) sont les pays les plus mal classés, perçus davantage comme des menaces. Militairement, les personnes interrogées estiment que la France pourrait compter d'abord sur l'Union Européenne (82%), puis l'OTAN (78%) et les États-Unis (75%). Si moins de la moitié des Français estime que la France pourrait compter sur le soutien de pays africains amis en cas d’attaque militaire (47%), les Français estiment majoritairement que c’est une bonne chose que la France entretienne de bonnes relations avec certains pays africains et arabes, en premier lieu l'Afrique du Sud (75%) et le Sénégal 73%), mais de façon moins appuyée en ce qui concerne l’Algérie et le Mali (58%). Enfin, concernant les attentes à venir, 1 Français sur 2 estime que la France devrait accueillir moins d’immigrés réfugiés à l’avenir (49%), contre un tiers estimant qu’elle devrait en accueillir autant (34%). 16% des Français jugent qu'elle devrait en accueillir plus.

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 7 au 9 décembre 2021. Échantillon de 1 201 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

