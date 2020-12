Politique, sport, culture... ces grands événements qui vont marquer l’année 2021 (si le Covid ne s'en mêle pas)

Un mois plus tard, le 28 février, aura lieu la cérémonie hollywoodienne des Golden Globes, qui récompense les meilleurs films et séries télévisées. Avec les Oscars, c’est la principale récompense de cinéma aux États-Unis.

La 46e cérémonie des Césars, récompensant les meilleurs films de l'année précédente, est quant à elle prévue le 12 mars après une année marquée par une très forte baisse de la fréquentation. Il y a un an, les Césars s'étaient tenu dans une ambiance fracassante : l’actrice Adèle Haenel quittait la cérémonie après la remise du prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski et Virginie Despentes écrivait deux jours plus tard une tribune dans Libération, affichant le crédo suivant "On se lève et on se casse".

Elle devait se tenir le 28 février comme les Golden Globes. La cérémonie des Oscar aura, elle, lieu le 25 avril si l'évolution de l'épidémie aux Etats-Unis le permet. Du cinéma encore et toujours, avec la 74e édition du Festival de Cannes qui doit s’ouvrir le 11 mai, pour une durée de 11 jours et remettre la Palme d'Or à sa clôture. L’an dernier, le Festival avait dû renoncer à avoir lieu à cause de l’épidémie.