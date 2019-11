Marée noire au Brésil : Jair Bolsonaro annonce que "le pire est à venir"

La population brésilienne avait été prévenue le 29 juillet : un important déversement d'hydrocarbures avait été détectée au large, au nord-est du pays, à plus de 700 km des côtes de l'État de Paraïba. Et puis, le 30 août, le pétrole est apparu pour la première fois, sur les côtes du Nordeste. Il s’étend aujourd’hui jusque dans l’État de Bahia, quelque 2000 km plus au sud. En tout, 200 plages sont touchées. Une catastrophe à échelle locale, notamment dans la région d'Abrolhos, près de Bahia, sanctuaire pour les baleines à bosse et pour des formations coralliennes uniques au monde...