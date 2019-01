Cinq adolescentes meurent dans l'incendie d'un escape game

Une pièce fermée à clé et des énigmes à résoudre pour en sortir le plus vite possible... C'est le principe des "escape game", ces jeux d'évasion grandeur nature à pratiquer en groupe qui font fureur en Europe depuis quelques années. Malheureusement, la fiction a rattrapé la réalité ce vendredi 4 janvier en Pologne, où cinq adolescentes sont décédées dans l'incendie d'une "escape room" à Koszalin, dans le nord du pays.