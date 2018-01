Pologne : colère en Israël après l'annonce d'un projet de loi concernant la Shoah

En Israël, l’annonce a du mal à passer, surtout lorsqu’elle tombe la veille de la Journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, le 27 janvier. Pour de nombreux dirigeants politiques, cela revient à nier la participation de Polonais dans l’extermination de juifs par les nazis. "Il y a eu des camps de la mort polonais et aucune loi ne peut rien y changer", s’est emporté sur Twitter Yaïr Lapid, chef du parti centriste et fils d’un survivant de la Shoah. Il estime que cela vise à "nier la complicité polonaise dans l'Holocauste" qui a certes été " conçu en Allemagne mais des centaines de milliers de Juifs y ont été tués sans n’avoir jamais rencontré un soldat allemand."