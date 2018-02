Pologne : colère en Israël et inquiétude aux Etats-Unis après le vote d'un projet de loi sur la Shoah

Les Etats-Unis ont exprimé leur "inquiétude" quant aux conséquences de cette loi. Elle risque d'avoir des "répercussions" sur "les intérêts et relations stratégiques de la Pologne, y compris avec les Etats-Unis et Israël", a mis en garde la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert, estimant que d'éventuelles divisions entre alliés "ne profiteraient qu'à nos rivaux". Celle-ci a appelé la Pologne "à réexaminer la loi à la lumière de ses possibles conséquences sur la liberté d'expression et sur notre capacité à être de bons partenaires".





En Israël, l’annonce tombée la veille de la Journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, le 27 janvier, a aussi du mal à passer. Pour de nombreux dirigeants politiques, cela revient à nier la participation de Polonais dans l’extermination de juifs par les nazis. "Il y a eu des camps de la mort polonais et aucune loi ne peut rien y changer", s’est emporté sur Twitter Yaïr Lapid, chef du parti centriste et fils d’un survivant de la Shoah. Il estime que cela vise à "nier la complicité polonaise dans l'Holocauste" qui a certes été " conçu en Allemagne mais des centaines de milliers de Juifs y ont été tués sans n’avoir jamais rencontré un soldat allemand."