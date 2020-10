Le droit à l'avortement recule encore en Pologne

Le choix d'interdire l'avortement de fœtus mal formés entre dans les considérations du Parti ultra-catholique nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS). Le jugement du Tribunal constitutionnel pose que désormais, l'avortement ne sera légal qu'en cas de danger de mort pour la femme enceinte et de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste.

Dunja Mijatovic, la Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, a vivement critiqué cette décision dans un communiqué : "Éliminer les motifs de quasiment tous les avortements légaux en Pologne égale pratiquement à les interdire et à violer les Droits de l'Homme." Selon elle, cela va se traduire par des "avortements clandestins ou à l'étranger pour ceux qui en ont les moyens et davantage de souffrances chez les autres".

Donald Tusk, ex-président du Conseil européen et désormais chef du Parti populaire européen (PPL) s'est également indigné d'une telle décision. "Le fait de soulever la question de l'avortement et la décision de ce pseudo-tribunal en plein milieu de la tempête pandémique c'est plus que du cynisme. C'est de la crapulerie politique", a tweeté l'ancien Premier ministre polonais. Le Tribunal constitutionnel, réformé par le gouvernement du Droit et Justice, est souvent accusé depuis de compter dans ses rangs nombre de juges loyaux à ce parti.