Pologne : un tribunal lève la prescription d'actes pédophiles d'un prêtre, une décision sans précédent

JUSTICE - Un tribunal polonais a ignoré la règle de prescription des actes de pédophilie perpétrés dans les années 1980 par un prêtre catholique. La magistrate, qui a ordonné une indemnisation, a évoqué "des actes incompatibles avec les règles de la vie sociale" pour expliquer ce verdict inédit dans l'histoire de la Pologne.

Selon Agata Diduszko-Zyglewska, une militante défendant la cause des victimes de prêtres pédophiles, "cette décision apportera à ces victimes l'espoir de trouver la justice dans une procédure civile même s'il n'y en a plus dans le code pénal" qui classe leurs affaires, les jugeant prescrites. "Ce cas était particulièrement scabreux car il y a bien eu viol et le harcèlement a duré pendant des années", a-t-elle souligné. Sa fondation "N'ayez pas peur" avait remis en février dernier au pape François un rapport qui faisait état de 384 cas documentés d'agressions commises par des prêtes en Pologne. Selon Agata Diduszko-Zyglewska, "depuis, nous n'arrêtons pas de recevoir du courrier de victimes toujours plus nombreuses."