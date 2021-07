Polynésie : de 1966 à 1996, près de 200 essais nucléaires aux conséquences désastreuses

"Je pense que c'est vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici parce que c'était plus loin, parce que c'était perdu au milieu du Pacifique", a-t-il reconnu. Les conséquences sur la santé des habitants et sur l'environnement, pourtant, sont loin d'être négligeables. Les Polynésiens réclament pardon et réparation.

En 1973, les habitants crient leur ras-le-bol et manifestent à Papeete. Les essais dans l’atmosphère sont stoppés l'année suivante, au profit des tirs souterrains. En 1992, François Mitterrand décide d'un moratoire des essais nucléaires. Respecté par les grandes puissances nucléaires, à l'exception de la Chine, il durera trois ans. En juin 1995, le président Jacques Chirac, opposé à ce moratoire, annonce la reprise des tirs français.

Alors que huit essais souterrains sont prévus à Mururoa et Fangataufa à partir de septembre, pour "assurer la sûreté, la sécurité et la fiabilité de nos forces de dissuasion", explique Jacques Chirac, seuls six auront lieu. Un tonnerre de protestations, en Polynésie et dans le monde entier, met la France en position d'accusée sur la scène internationale. La Nouvelle-Zélande et le Chili rappellent leurs ambassadeurs à Paris, et ceux de France à Vienne, Canberra, Wellington et Tokyo sont convoqués. La Belgique, la Suède, le Danemark disent leur désapprobation. L'annonce de l'arrêt définitif des essais et de la décision de la France de signer le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires est faite le 29 janvier.