Pompéi : découverte de nouveaux trésors

Sous sept mètres de terre et pierres ponce, un quartier entier de la ville de Pompéi refait surface. Au milieu des ruines, on retrouve des mosaïques quasi intactes dont personne ne soupçonnait l'existence. Ces trésors ont été déterrés à la faveur de travaux de consolidation du site antique qui ouvrira ses portes au public en 2020.



