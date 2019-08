Pont de Gênes : un an après, des riverains toujours traumatisés

Le recueillement et les larmes en Italie, un an jour pour jour après l'effondrement du pont de Gênes. Une cérémonie s'est déroulée ce mercredi 14 août sur les lieux de la catastrophe. Des milliers de personnes sont venues. On a observé une minute de silence à 11h36, l'heure du drame. Le quartier sous le pont à l'époque, est maintenant une zone fantôme. Nos reporters sont allés à la rencontre des sinistrés.



