Pont de Gênes : une déconstruction à haut risque

Un chantier hautement symbolique a commencé ce vendredi 8 février 2019 en Italie. Le pont autoroutier de Gênes est en cours de destruction et de démantèlement depuis ce matin. Quarante-trois personnes étaient mortes dans son effondrement l'été dernier. Le démontage de ce monstre de béton suscite donc beaucoup d'émotion. Pour les habitants du quartier, toute une histoire va partir avec le pont.



