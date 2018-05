Port d'armes aux États-Unis : la France a répondu à l'attitude choquante de Donald Trump

Les propos de Donald Trump devant le puissant lobby pro-armes NRA ont indigné les familles des victimes des attaques du 13 novembre 2015. Via un communiqué, le Quai d'Orsay a appelé au respect de leurs mémoires et a exprimé la ferme désapprobation de la France. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a également fait part de sa colère, qui est d'ailleurs partagée par de nombreux responsables politiques. Comment les Américains ont-ils vécu l’indélicatesse de leur président ? On en parle avec Axel Monnier, notre correspondant à Washington.



