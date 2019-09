Porta perd 24 hectares au profit d'Andorre

JT 13H - Une crise de relations internationales se joue à Porta. Andorre a pris 24 hectares sur son territoire lui privant ainsi un versant de montagne, la source de l'Ariège et une partie de son patrimoine.

Emmanuel Macron est en déplacement dans la principauté d'Andorre. Une visite que le maire de Porta a l'intention de profiter. En milieu de l'été 2019, des bornes déplaçant la frontière entre Andorre et l'Hexagone sont apparues au-dessus des montagnes. Si le tracé de cette nouvelle frontière s'est fait en 2012, les Portaens n'ont pas été consultés à l'époque. Le maire lance donc un appel au coprince d'Andorre, qui n'est autre que le chef d''État lui-même.



