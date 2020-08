Portland : un mort en marge de heurts entre manifestants antiracistes et pro-Trump

La soirée avait débuté par le rassemblement de plusieurs centaines de voitures conduites par des partisans du président américain, avec drapeaux des Etats-Unis et drapeaux pro-Trump. En file indienne, ils ont rejoint le centre-ville où se trouvaient les manifestants du mouvement Black Lives Matter, ce qui a donné lieu à des échanges d'insultes, des altercations et des tirs de paintball d'au moins un partisan pro-Trump, et des jets de bombes lacrymogènes, selon des images amateurs.

La situation a dérapé vers 20h45, quand des tirs mortels ont eu lieu dans le centre-ville, a affirmé la police dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête pour homicide était en cours. Des policiers "ont entendu des tirs venant du quartier (...) et ont trouvé sur place une victime touchée par balle à la poitrine", établit le communiqué. On ignore dans quelles circonstances cet homme a été touché, et si sa mort était liée aux manifestations. Selon des photographies, l'homme décédé portait une casquette "Patriot Prayer", un groupe local d'extrême droite actif contre les manifestations antiracistes qui se déroulent à Portland depuis trois mois.

Quelques heures plus tard, la mort du militant a tourné au bras de fer entre Donald Trump et Joe Biden, les deux candidats en lice dans la course à la Maison Blanche. Donald Trump a réagi par des dizaines de tweets et retweets dimanche matin critiquant l'action du maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la Garde nationale, et plus généralement dénonçant ce qu'il considère être le laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la violence, la police étant une responsabilité locale aux Etats-Unis. Il se rendra mardi à Kenosha, où un jeune homme de 17 ans est accusé d'avoir tué deux personnes par balles dans les émeutes qui ont suivi les tirs sur Jacob Blake.