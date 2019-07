Porto Rico : le gouverneur démissionne après des propos sexistes et homophobes

Sa situation était devenue intenable. Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a annoncé mercredi 24 juillet sa prochaine démission, après deux semaines de manifestations massives à la suite de propos offensants sur les femmes, les homosexuels et les victimes de l'ouragan Maria.





"Après avoir entendu les accusations et discuté avec ma famille (...) j'ai pris la décision suivante de manière désintéressée: aujourd'hui je vous annonce que je démissionnerai du poste de gouverneur avec effet au vendredi 2 août à 17 heures", a déclaré M. Rossello dans une vidéo diffusée par le gouvernement. "J'espère que Porto Rico continuera à être uni et à avancer comme il l'a toujours fait", a ajouté le gouverneur. "Et j'espère que cette décision sera un appel à la réconciliation citoyenne". M. Rossello a déclaré que la secrétaire à la Justice, Wanda Vazquez, lui succéderait temporairement.