Corée du Nord : Kim Yo-jong, sœur de Kim Jong-un et puissante femme de l'ombre

Une information qu'a tenue à relativiser la Corée du Sud. Dimanche 26 avril, Moon Chung-in, conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, a évoqué ouvertement les problèmes présumés de santé du dictateur nord-coréen. "La position de notre gouvernement est ferme", a-t-il déclaré à CNN. " Kim Jong-un est vivant et en bonne santé". Il a ajouté que le chef d'État voisin séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire réservée à l'élite dans l'est du pays, lieu de villégiature de la famille Kim. "Aucune action suspecte n'a jusqu'à présent été détectée", a-t-il affirmé.

Ce n'est qu'en 2009 qu'elle fait sa première apparition officielle dans les médias locaux lors de la visite d'une université agronomique avec son père. Selon Konstantin Pulikovsky, représentant spécial de la Russie pour l'Extrême-Orient, Kim Jong-il complimentait l'intérêt et les dispositions pour la politique de sa "princesse Yo-jong". En décembre 2011, lorsque le dictateur trépasse, elle apparaît en bonne place, au côté de Jong-un, relayant au second rang Jong-nam et Jong-chul, les deux autres membres de la fratrie Kim. Avec l'accession de son grand frère au pouvoir, elle devient un personnage clé du régime.

Femme de l'ombre, elle gravit un à un les échelons au sein du Parti des travailleurs de Corée que dirige Kim Jong-un. Fin 2014, elle est nommée directrice-adjointe du département de la Propagande et de l'Agitation du régime. En juillet 2015, elle prend la tête du service, se voyant confier l'organisation du culte de la personnalité de son frère qu'elle conseille quotidiennement. Elle devient alors "la femme la plus puissante de Corée du Nord". En 2017, alors qu'elle approche la trentaine, Kim Yo-jong poursuit son ascension sur la voie royale des plus hautes instances du pays en devenant membre suppléante du bureau politique.

Cette montée en grade de celle qui a été promue au rang de grand colonel "accentue la forme monarchique du régime, qui a par définition besoin de s'appuyer sur les membres de la famille", décryptait à l'époque à LCI Pascal Dayez-Burgeon, agrégé d'histoire et spécialiste des deux Corées. "Or, il n'y en a pas tant que cela..." Ambitieuse et dévouée, elle est ainsi l'une des rares à avoir l'oreille du dictateur. Conseillère de première plan de Jong-un, qui lui voue une confiance absolue, elle le représente lors de la rencontre historique des deux Corées pendant les Jeux olympiques de 2018. Elle est alors la première de la dynastie nord-coréenne des Kim à se rendre sur le territoire sud-coréen depuis 1953. En sous-main, Kim Yo-jong s'active aussi, selon les observateurs, à la désescalade diplomatique entre Washington et Pyongyang sur l'arme nucléaire nord-coréenne.