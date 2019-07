Portugal : encore 10% d'incendie incontrôlés

Au Portugal, les incendies qui se sont déclenchés au pays depuis le 21 juillet 2019 ne sont toujours pas maîtrisés. A ce jour, 10% sont encore hors de contrôle. A Chaveira, les personnes âgées et les enfants ont été évacués. Ceux qui ont pu rester surveillent avec inquiétude la progression des feux. Une nouvelle hausse de température ainsi qu'un fort vent sont attendus dans l'après-midi du 23 juillet 2019. Des conditions idéales pour une reprise de feu.



