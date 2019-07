Portugal : huit blessés dans un nouvel incendie

Dans la nuit du 20 juillet 2019, pompiers et habitants se sont mobilisés pour éteindre un vaste incendie dans la région de Maçao, au Portugal. Malgré les efforts, les feux se sont propagés et ont ravagé sur trois fronts cette région montagneuse. Les autorités tentent de mettre à l'abri les habitants, notamment les plus vulnérables. A ce jour, sept pompiers ont été légèrement blessés et un civil se trouve dans un état grave.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.