Pour 7 Français sur 10, les enfants de jihadistes français doivent rester en Syrie et en Irak

Les sympathisants du Rassemblement National et des Républicains sont les plus favorables à cette issue, avec respectivement 88% et 78% des sondés qui refusent le retour de ces enfants. A l'inverse, 58% des sympathisants socialistes, et 50% au sein de la France insoumise demandent à ce que les autorités françaises œuvrent au retour de ces enfants.





Si les avis sont partagés selon les bords politique sur la question des enfants, la grande majorité des sondés (82%) estime que le gouvernement doit laisser les jihadistes français aux mains de la justice Irakienne, "quitte à ce qu'ils soient condamnés à mort", peut-on lire dans le formulaire de l'enquête. Quant à un retour possible de combattants de Daesh en France, 89% des personnes interrogées se disent "inquiètes", dont 53% même "très inquiètes".