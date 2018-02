Pour discréditer le FBI, Donald Trump autorise la publication d'une note secrète controversée

Donald Trump a de nouveau publiquement mis en cause vendredi matin sur Twitter l'intégrité des plus hauts échelons du ministère de la Justice et du FBI, qu'il accuse d'avoir "politisé" l'enquête sur les ingérences russes dans l'élection présidentielle en faveur de ses adversaires démocrates. Quelques heures plus tard, le président américain a approuvé la déclassification d'une note confidentielle rédigée par des républicains du Congrès et qui justifie ces critiques. Ils détaillent un abus de pouvoir du FBI lors de la mise sur écoute d'un membre de l’équipe de campagne de Trump avant l'élection de novembre 2016.





"Ce qui se passe dans notre pays est une honte (...) Beaucoup de gens devraient avoir honte", a déclaré Donald Trump depuis le Bureau ovale. Cette note de quatre pages, émanant des membres républicains la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, a ensuite été mise en ligne par le Congrès malgré l’opposition des démocrates.