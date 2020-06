Pour Donald Trump, la baisse du chômage est un "grand jour" pour George Floyd

Depuis plus d'une semaine et la mort dramatique de George Floyd, le président des Etats-Unis s'illustre en privilégiant la répression, invoquant "la loi et l'ordre" face aux protestations qui ont éclaté aux quatre coins du pays, pour dénoncer les multiples décès d'Afro-américains survenus lors d'interpellations. Il s'est notamment présenté comme le président de "l'ordre public" et a menacé d'envoyer l'armée dans les rues pour "dominer" les débordements.