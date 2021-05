Pour protéger l'environnement, Elon Musk interdit l'achat de Tesla avec des bitcoins et fait chuter le marché

Alors que cette possibilité avait été introduite fin mars, Musk revient sur sa décision, justifiant un souci de préservation de l’environnement : "Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles", a-t-il tweeté. Le minage du bitcoin consomme, en effet, beaucoup d'électricité.

"La cryptomonnaie est une bonne idée à plein de niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne doit pas compromettre l'environnement", a justifié Elon Musk. Cet impact sur l’environnement a notamment été constaté par la revue scientifique Nature qui publiait la semaine dernière une étude sur l’impact des mines de bitcoins chinoises. Ces "mines" sont en réalité des sites composés d’une multitude d’ordinateurs générant des bitcoins grâce à des calculs mathématiques et consommant, par conséquent, beaucoup d’électricité.

À elles seules, les mines chinoises alimentent près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies et risquent de compromettre les objectifs climatiques du pays, selon la revue. Si rien n'est fait, prévient-elle, ces mines produiront 130,50 millions de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2024, soit l’équivalent des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’Italie.

Un constat que nuance, malgré tout, une étude publiée par l'Université de Cambridge en septembre 2020. Les conclusions montrent que 39% des mines sont exclusivement alimentées par des énergies renouvelables, majoritairement via l'énergie hydraulique. Il existe, en revanche, d'importantes disparités entre les continents et l'Asie reste très en retard sur ce point.

Pour autant, l’entreprise Tesla dispose toujours d’un portefeuille de crypto-monnaies de 2,48 milliards de dollars, dont au moins 1,5 milliard de bitcoins, à la fin du premier trimestre 2021 selon un document boursier. Et Elon Musk a d’ores et déjà annoncé que "Tesla ne vendra pas de bitcoins et nous les utiliserons pour des transactions dès que les mines seront alimentées par des énergies plus durables."