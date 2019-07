"Pour quelle raison vous ont-ils donné le prix Nobel ?" : échange surréaliste entre Donald Trump et Nadia Murad à la Maison-Blanche

Elle était en train de raconter comment sa mère et ses six frères ont été tués, précisant que 3.000 Yézidies restaient portés disparus, quand le Président est intervenu pour lui demander : "Et vous avez eu le prix Nobel ? C’est incroyable. Ils vous l’ont donné pour quelle raison ?" Après une courte pause, Nadia Murad ne s’est pas démontée et a répété son histoire, s’adressant ensuite en ces termes à Donald Trump : "Après tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas baissé les bras. Je dis clairement à tout le monde que Daech a violé des milliers de femmes yézidies. S'il vous plaît, faites quelque chose."