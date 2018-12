Pour quelles raisons le Japon a-t-il décidé de reprendre la pêche commerciale à la baleine ?

"Pour nous, le retour de la chasse commerciale pour le Japon est paradoxalement plutôt une bonne nouvelle" a déclaré à 20 Minutes Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France. "Le Japon renonce à utiliser le prétexte scientifique. (...) La fin de cette hypocrisie (...) signifie notamment que les Japonais ne peuvent plus chasser dans le sanctuaire antarctique, ce qu'ils pouvaient faire tant qu'ils avaient le prétexte scientifique. Ce lieu va donc devenir un vrai sanctuaire." "Pour le moment, on ne va pas se leurrer, le Japon continuera de chasser des baleines. Le fait qu’il le fasse désormais sous un prétexte commercial limite énormément son champ d’action, et l’oblige à les chasser dans des zones qui sont plus faciles pour nous à protéger", ajoute-t-elle.





Sur son site internet, dans un communiqué publié le 26 décembre, l'association écrit également : "Le Capitaine Paul Watson a déclaré : 'Nous sommes ravis de voir la chasse prendre fin dans le sanctuaire baleinier antarctique. Nous sommes ravis à l'idée d'avoir bientôt un nouveau sanctuaire dans l'Atlantique Sud et nous avons hâte de continuer à nous opposer aux trois dernières nations pirates baleinières que sont la Norvège, le Japon et l'Islande. La chasse à la baleine en tant qu'industrie 'légale' vient de prendre fin. Il ne nous reste plus qu'à balayer la piraterie'."