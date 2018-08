Pour sensibiliser les parents aux risques de noyade, Bode Miller et sa femme témoignent de la perte de leur fille de 19 mois

Le 11 juillet dernier, pendant que Bode Miller accompagne sa fille aînée à un match de Softball, Morgan et la petite Emmy, 19 mois, passent chez leur voisin. "On discutait sur le canapé, Emmy jouait à nos pieds", raconte Morgan. Puis, trouvant la pièce un peu trop calme, elle demande où est sa fille puis aperçoit le portail qui mène à la piscine. "Mon coeur s'est serré, j'ai ouvert la porte et je l'ai vue flotter dans la piscine. J'ai couru et sauté dans l'eau", poursuit cette maman, endeuillée.





Appelés en urgence, les secours sont intervenus rapidement mais le cerveau de la toute petite fille ayant été privé d'oxygène durant trop longtemps, elle n'a pu être réanimée. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante, chez les moins de 15 ans.





Mi-juillet, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé avoir demandé un renforcement du plan de lutte contre les noyades et du programme de formation à la nage dans les écoles. La France a enregistré 121 décès par noyades entre le 1er juin et le 5 juillet, soit en moyenne un peu plus de trois morts par jour, a indiqué la semaine dernière l'agence sanitaire Santé publique France. Si le nombre de décès est en baisse, le nombre de noyades a lui augmenté par rapport à 2015.