Pourquoi certains pays interdisent la cigarette électronique ?

JT 20H - Pour lutter contre les addictions et protéger la jeunesse, l'Inde et l'État de New York ont interdit les cigarettes électroniques. Dans son dernier rapport, l'OMS affirme qu'elles sont incontestablement nocives et doivent être régulées.

Au nom de la lutte contre les addictions, le gouvernement indien vient de bannir ce mercredi les cigarettes électroniques. Aux États-Unis, l'État de New York les a aussi interdites mardi lorsqu'elles sont aromatisées. Alors, les vapoteuses sont-elles dangereuses pour la santé ? Leur interdiction est-elle une solution envisageable dans notre pays ? Mais qu'en disent les scientifiques ?



