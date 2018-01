Pourquoi le forum économique mondial de Davos vous énerve

Comble de l'ironie, les dirigeants du monde parlent de plus en plus de la nécessité de lutter contre les inégalités. Pourtant, l'écart entre la frange la plus riche et le reste de la population s'est creusé de façon spectaculaire. En 2016, Oxfam International publiait un rapport accablant : les 1% les plus riches possèdent plus que le reste du monde. "Nous devons interpeller les gouvernements, entreprises et élites économiques présents à Davos pour qu'ils s'engagent à mettre fin à l'ère des paradis fiscaux qui alimentent les inégalités mondiales et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté", déclarait alors Winnie Byanyima, la directrice générale d'Oxfam International.