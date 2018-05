Pourquoi l'Écosse a-t-elle fixé un prix minimum sur l'alcool ?

L'Écosse est devenue, depuis mardi 1er mai 2018, la première nation au monde à introduire un prix minimum sur l'alcool. L'initiative a été réclamée depuis longtemps par les médecins qui constatent les dégâts irréversibles causés par la consommation sans modération. Comment le système fonctionne-t-il ? Et pourrait-il être transposé chez nous ?



