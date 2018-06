Pourquoi l'Europe est-elle impuissante face à Donald Trump ?

Dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump entre les États-Unis et l'Europe, les Européens semblent impuissants. On a l'impression que le président américain fait ce qu’il veut. Il bafoue allègrement les règles du commerce international. Mais pourquoi l'Union européenne n'arrive-t-elle pas à lui tenir tête ? Quelle sorte dépendance économique a-t-elle avec les États-Unis ?



