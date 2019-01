Pourquoi la fin du mandat de Donald Trump s’annonce difficile

Les soupçons de collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump sont évidemment toujours d’actualité. Et alors que le président est dans le viseur du procureur spécial Robert Mueller, il pourrait en outre être inquiété par les démocrates. Forts de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, ils sont désormais à la tête de commissions parlementaires dotées de puissants pouvoirs d’enquête. Ils pourront ainsi exiger la comparution de certains témoins. Ou forcer le milliardaire à présenter ses déclarations d’impôts, lui qui se serait notamment enrichi grâce à l’évasion fiscale, selon le New York Times.