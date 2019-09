Pourquoi la France a-t-elle cédé une partie de son territoire à Andorre ?

À LA LOUPE – Des bornes établissant la nouvelle frontière avec Andorre, qui attribue à la principauté 24 hectares de la commune de Porta (Pyrénées-Orientales), ont été posées pendant l'été. Mais pourquoi la France a-t-elle cédé une partie de son territoire ?

Il faut remonter en 2012 pour comprendre cette incroyable histoire. Le 6 mars 2012, la Principauté d'Andorre et la France signent à Paris deux accords bilatéraux, l'un portant délimitation de la frontière et l'autre sur "la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège". Jusqu'à présent, la frontière avec Andorre n'était pas matérialisée et elle est établie de façon coutumière. "Désireux de délimiter leur frontière commune, dans un esprit d'amitié et de bon voisinage, et dans le respect des principes pertinents du droit international", les deux Etats entendent ainsi éclaircir la situation de manière définitive. Un processus engagé depuis un traité signé en l'an 2000.

Les deux accords sur la frontière et la gestion de l'eau ont été approuvés par le Sénat en décembre 2014, puis par l'Assemblée nationale l'année suivante en juin 2015. Chose surprenante, si ces projets de loi ont bien sûr faits l'objet de discussions en commission, ils ont été directement soumis au vote en séance plénière sans que les sénateurs ou députés ne prennent la parole. Toutefois, lorsque les députés ont adopté le projet de loi approuvé le traité de l'an 2000, ces derniers ont demandé en commission à ce que "la délimitation ne soit pas l'occasion de concessions à la Principauté en ce qui concerne ces trente hectares [parcelle située sur la commune de Porta, NDLR] Le Gouvernement devrait apporter des engagements à la commune de Porta et à ses habitants sur ce point." Des vœux qui ne seront donc jamais respectés.