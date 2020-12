Pourquoi la France ne veut-elle pas reconnaître le Haut-Karabakh ?

Bakou a ainsi récupéré la totalité des territoires perdus depuis la fin de la guerre en 1994 au terme d'une offensive soutenue par Ankara et d’un accord parrainé par Moscou.

C’est dans l’idée de renforcer la légitimité de cette population, et dans l’hypothèse d’une trop grande fragilité des garanties, que les deux chambres du Parlement français ont successivement voté en faveur d'une reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Jeudi, l’Assemblée nationale s’est exprimée par cent-quatre-vingt-huit voix pour, trois contre et treize abstentions.

La résolution “non-contraignante” était portée par le groupe Les Républicains, dont la proposition vise à "la protection du peuple arménien et des communautés chrétiennes d'Europe et d'Orient." Cet élargissement à une cause confessionnelle, ainsi qu’à la problématique de l’adhésion de la Turquie à l’UE, a d’ailleurs rebuté des députés favorables au projet.

En séance, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a maintenu la position du gouvernement, hostile à une telle reconnaissance. Pour lui, ce serait “renoncer à notre rôle de médiateur“ dans le conflit, en “nous excluant de nous-mêmes de la co-présidence du groupe de Minsk”. Ce triumvirat diplomatique associe en effet Paris à Moscou et Washington, un format d’ailleurs mis en cause par Ankara, qui entend s’inviter dans la médiation. Le Quai d'Orsay veut garder les mains libres, dans les multiples dossiers qui l'opposent à la Turquie d'Erdogan, des ressources gazières en Méditerranée orientale aux caricatures de Charlie Hebdo, en passant par la Syrie et la Libye.