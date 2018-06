Pourquoi la Libye est incontournable dans le traitement de la crise migratoire

Depuis la chute en 2011 de Kadhafi qui a entraîné la désintégration de l'appareil sécuritaire, la Libye est déchirée par des luttes d'influence que se livrent dans l'impunité la plus totale les nombreuses milices mais aussi les dizaines de tribus, composante essentielle de la société libyenne. Profitant de l'anarchie, le groupe Etat islamique (EI) y a mis un pied, en occupant durant des mois la ville natale de Kadhafi, Syrte, avant d'en être chassé en décembre 2016. Mais même affaiblis, les jihadistes rôdent toujours dans le désert et constituent une menace persistante.





Au plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir et aucune n'a réussi à rétablir l'ordre à 100% dans les bouts de territoire qu'elle prétend contrôler. Le gouvernement d'union nationale (GNA), issu, fin 2015 d'un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est du pays, contrôlé en grande partie par les forces du maréchal controversé Khalifa Haftar. Entre-temps, insécurité et pénuries se sont installées dans le quotidien des Libyens, rythmé par les coupures d'électricité et les files d'attente devant les banques où la liquidité fait défaut.