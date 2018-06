Pourquoi le groupe PSA précipite-t-il son départ d'Iran ?

Le 8 mai 2018, les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien et annonçaient le rétablissement des sanctions économiques à l'encontre de Téhéran et de toutes les entreprises installées en Iran, quels que soient leurs pays d'origine. Dans ces conditions, le groupe PSA a annoncé son retrait d'Iran sans attendre l'expiration de l'ultimatum au mois d'août. Alors, pourquoi une telle hâte ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du mardi 5 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.