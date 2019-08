Pourquoi le navire emprunté par Greta Thunberg pour rejoindre New York est-il critiqué ?

Le constructeur BMW confirme en effet à LCI le retrait de toutes les représentations des marques. "Pour ce voyage particulier de Malizia II, son équipe et BMW ont convenu de supprimer tous les logos de ses sponsors commerciaux". Le 15 août, date du grand départ pour New York, tous les regards seront donc braqués sur les logos dissimulés du voilier.





Demeure une question : Greta Thunberg pouvait-elle échapper à cette nouvelle polémique ? Nous avons posé la question à Hughes Bigo, navigateur et journaliste pour le magazine spécialisé Voiles et Voiliers. "Elle aurait pu être plus prudente sur les sponsors, c'est une petite erreur de communication. Elle aurait aussi pu choisir un navire de grande croisière, plus écologique à mon sens qu'un navire de course, mais elle réalisera tout même un trajet à zéro carbone." Hughes Bigo conclut qu'à cause de sa notoriété, Greta Thunberg sera toujours sous le coup des critiques. "Si elle avait choisi de traverser l'Atlantique sur un tronc d'arbre, on l'aurait accusée de déforestation." A méditer.