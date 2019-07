Pourquoi les Américains ont-ils arrêté la course à la Lune ?

L'intérêt des Américains sur la Lune, c'était notamment de pouvoir battre les Russes. En effet, l'Amérique est arrivée en premier sur cette planète pour faire une exploration. Suite à cette dernière, les astronautes ont constaté l'absence d'atmosphère, de végétation, de vie, de pétrole, et même de matière exploitable. Etant donné que le projet Apollo a coûté 25 milliards de dollars, le contribuable américain a jugé judicieux de verser ce budget dans d'autres projets.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.