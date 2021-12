Pourquoi les Émirats adoptent-ils le "weekend universel" samedi-dimanche ?

"Les Émirats arabes unis sont le premier pays au monde à introduire une semaine de travail plus courte que les cinq jours", a claironné ce mardi matin l'agence de presse officielle WAM. La semaine légale passe de fait à quatre jours et demi, en débutant le lundi pour s'achever juste avant la grande prière du vendredi. La plupart des pays du Golfe s'étaient alignés ces dernières années sur le "week-end semi-universel", soit le vendredi et le samedi. Cette concession par rapport au calendrier traditionnel, encore plus nette ce mardi avec la décision émiratie, doit beaucoup au décalage subi par les secteurs financier et commercial des Émirats.