Pourquoi les Français boudent-ils les élections européennes ?

À deux semaines des élections européennes, les Français sont encore indécis. À Strasbourg, la plupart des personnes interrogées prévoient d'aller voter le jour du scrutin. D'après les derniers sondages, le taux d'abstention à ces élections pourrait atteindre un nouveau record cette année 2019. Pourtant, le mouvement des gilets jaunes et le Grand débat national ont montré l'importance de s'exprimer.



